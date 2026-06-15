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Португалия отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026 из-за шторма - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
12:18 15.06.2026
Португалия отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026 из-за шторма

Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за угрозы шторма

© Фото : Пресс-служба Федерации футбола ПортугалииСборная Португалии по футболу
Сборная Португалии по футболу - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации футбола Португалии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию за день до первого матча на чемпионате мира из-за приближающейся грозы во Флориде.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию за день до своего первого матча на чемпионате мира по футболу из-за приближающейся грозы с сильным дождем во Флориде, сообщает A Bola.
Португальцы сыграют против команды ДР Конго 17 июня в Хьюстоне в рамках первого тура группы K. На пресс-конференции перед игрой должен был присутствовать футболист Матеуш Нунеш, однако из-за ухудшения погодных условий журналисты, представители сборной и другие присутствовавшие покинули тренировочное поле в целях безопасности. Отмечается, что футболисты провели тренировку в помещении.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная Португалии перед товарищеским матчем с командой Чили - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Сборная Португалии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз
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