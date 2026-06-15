Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию за день до первого матча на чемпионате мира из-за приближающейся грозы во Флориде.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию за день до своего первого матча на чемпионате мира по футболу из-за приближающейся грозы с сильным дождем во Флориде, сообщает A Bola.

Португальцы сыграют против команды ДР Конго 17 июня в Хьюстоне в рамках первого тура группы K. На пресс-конференции перед игрой должен был присутствовать футболист Матеуш Нунеш, однако из-за ухудшения погодных условий журналисты, представители сборной и другие присутствовавшие покинули тренировочное поле в целях безопасности. Отмечается, что футболисты провели тренировку в помещении.