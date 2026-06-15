Колосков: это никакой не чемпионат мира и не турнир сильнейших команд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что дебютный чемпионат мира с участием 48 команд больше похож на фестиваль футбола, а не на турнир сильнейших команд планеты.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Дебютный чемпионат мира с участием 48 команд из-за разницы сборных в классе больше напоминает фестиваль футбола, а не турнир сильнейших команд планеты, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА (Международная федерация футбола) дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира", - сказал Колосков.
Немцы в своей стартовой встрече турнира в воскресенье разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1.