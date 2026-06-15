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Колосков: это никакой не чемпионат мира и не турнир сильнейших команд - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
10:42 15.06.2026 (обновлено: 11:28 15.06.2026)
Колосков: это никакой не чемпионат мира и не турнир сильнейших команд

Колосков назвал турнир с 48 командами не чемпионатом мира, а фестивалем футбола

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что дебютный чемпионат мира с участием 48 команд больше похож на фестиваль футбола, а не на турнир сильнейших команд планеты.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Дебютный чемпионат мира с участием 48 команд из-за разницы сборных в классе больше напоминает фестиваль футбола, а не турнир сильнейших команд планеты, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнование завершится 19 июля.
"Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА (Международная федерация футбола) дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира", - сказал Колосков.
Немцы в своей стартовой встрече турнира в воскресенье разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1.
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ФутболСпортКюрасаоСШАКанадаВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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