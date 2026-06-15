Колосков: это никакой не чемпионат мира и не турнир сильнейших команд

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Дебютный чемпионат мира с участием 48 команд из-за разницы сборных в классе больше напоминает фестиваль футбола, а не турнир сильнейших команд планеты, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.