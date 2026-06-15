Краткий пересказ от РИА ИИ Известный иранский режиссер Хабиб Ахмад-заде заявил, что участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу дает стране исторический шанс заявить о себе на международной арене.

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США, а тренировочную базу перенесет в Мексику из-за опасений за безопасность на фоне вооруженного конфликта с США.

На групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии и Бельгии, а затем в Сиэтле — против команды Египта.

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу дает стране исторический шанс заявить о себе на международной арене на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости известный иранский режиссер Хабиб Ахмад-заде.

Ахмад-заде - иранский кинорежиссер и писатель, известный, в частности, по фильмам "Ночной автобус" и "Чудо Бонасана". Его книги переведены на несколько языков, он также был удостоен ряда национальных и международных наград в сфере культуры и миротворчества.

"Участие в этом турнире дает нам исторический шанс. Была ли у какой-либо страны в истории такая возможность в самом сердце своего противника, которая могла бы так легко от нее ускользнуть?" - сказал Ахмад-заде.

Режиссер напомнил, что перед поездкой на чемпионат мира футболисты пришли на Площадь революции в Тегеране , чтобы продемонстрировать единство с народом.

"Перед поездкой на чемпионат мира игроки сборной пришли на Площадь революции в Тегеране, чтобы заключить с народом своего рода договор как солдаты культуры и спорта и показать на поле противника отвагу нашей нации", - заявил Ахмад-заде.

ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США

Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона , однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику . Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).