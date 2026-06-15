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Участие в ЧМ-2026 дает Ирану исторический шанс, заявил режиссер Ахмад-заде - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
05:31 15.06.2026
Участие в ЧМ-2026 дает Ирану исторический шанс, заявил режиссер Ахмад-заде

Хабиб Ахмад-заде: участие сборной Ирана в ЧМ дает стране исторический шанс

© Фото : AP Photo/Ebrahim NorooziФутболисты сборной Ирана
Футболисты сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : AP Photo/Ebrahim Noroozi
Футболисты сборной Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный иранский режиссер Хабиб Ахмад-заде заявил, что участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу дает стране исторический шанс заявить о себе на международной арене.
  • Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США, а тренировочную базу перенесет в Мексику из-за опасений за безопасность на фоне вооруженного конфликта с США.
  • На групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии и Бельгии, а затем в Сиэтле — против команды Египта.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу дает стране исторический шанс заявить о себе на международной арене на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости известный иранский режиссер Хабиб Ахмад-заде.
Ахмад-заде - иранский кинорежиссер и писатель, известный, в частности, по фильмам "Ночной автобус" и "Чудо Бонасана". Его книги переведены на несколько языков, он также был удостоен ряда национальных и международных наград в сфере культуры и миротворчества.
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"Участие в этом турнире дает нам исторический шанс. Была ли у какой-либо страны в истории такая возможность в самом сердце своего противника, которая могла бы так легко от нее ускользнуть?" - сказал Ахмад-заде.
Режиссер напомнил, что перед поездкой на чемпионат мира футболисты пришли на Площадь революции в Тегеране, чтобы продемонстрировать единство с народом.
"Перед поездкой на чемпионат мира игроки сборной пришли на Площадь революции в Тегеране, чтобы заключить с народом своего рода договор как солдаты культуры и спорта и показать на поле противника отвагу нашей нации", - заявил Ахмад-заде.
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США.
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Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые примут сразу три страны, а число участников будет расширено до 48 сборных.
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ФутболИранСШАТегеран (город)Международная федерация футбола (ФИФА)СпортЧМ по футболу 2026
 
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