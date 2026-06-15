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Де ла Фуэнте не нашел оправданий для Испании после матча с Кабо-Верде - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
22:27 15.06.2026
Де ла Фуэнте не нашел оправданий для Испании после матча с Кабо-Верде

Де ла Фуэнте заявил, что испанцам не хватало свежести в матче с Кабо-Верде

© Фото : Социальные сети сборной Испании по футболуЛуис Де ла Фуэнте Кастильо
Луис Де ла Фуэнте Кастильо - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Испании по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании сыграла вничью 0:0 с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
  • По мнению главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, его команде не хватило свежести и остроты в завершении атак для победы.
  • Во втором туре сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии, а сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами, оба матча пройдут 21 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Испании должны были обыгрывать команду Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, но им не хватило свежести и остроты в завершении, заявил главный тренер чемпионов Европы Луис де ла Фуэнте.
Сборная Испании в понедельник со счетом 0:0 завершила встречу с командой Кабо-Верде, которая проводила свой первый матч в истории в финальных стадиях чемпионатов мира. Испанцы владели мячом 62% времени (против 28% у Кабо-Верде) и нанесли 27 ударов по воротам (7 - в створ) против 6 ударов (1 – в створ) у соперника.
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"Мы должны были выиграть сегодняшний матч при всех тех моментах, которые мы создали, но нам не хватило свежести и остроты в завершении. Теперь нам нужно думать о матче с Саудовской Аравией. Нам необходимо продолжать расти, прибавлять во всем и набирать ритм. Сборная Кабо-Верде физически очень сильна. Мы знали, что они собираются играть низким блоком, что у них очень мощные игроки. Добавьте к этому тот факт, что нам не хватало свежести, и вот что получается. Таков футбол, здесь нет маленьких соперников", - цитирует де ла Фуэнте официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Во втором туре сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии, сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами. Оба матча пройдут 21 июня.
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