Де ла Фуэнте не нашел оправданий для Испании после матча с Кабо-Верде

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"Мы должны были выиграть сегодняшний матч при всех тех моментах, которые мы создали, но нам не хватило свежести и остроты в завершении. Теперь нам нужно думать о матче с Саудовской Аравией. Нам необходимо продолжать расти, прибавлять во всем и набирать ритм. Сборная Кабо-Верде физически очень сильна. Мы знали, что они собираются играть низким блоком, что у них очень мощные игроки. Добавьте к этому тот факт, что нам не хватало свежести, и вот что получается. Таков футбол, здесь нет маленьких соперников", - цитирует де ла Фуэнте официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).