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ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 15.06.2026
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09:50 15.06.2026 (обновлено: 10:48 15.06.2026)
ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей

ФСБ пресекла деятельность брокерской компании, причастной к афере на 7 млрд руб

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ пресекла аферу с акциями российских компаний на сумму более семи миллиардов рублей.
  • Злоумышленники нарушали контрсанкции и осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на ценные бумаги.
  • Силовики задержали пять фигурантов и провели обыски, изъяв более 100 миллионов рублей и документы.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
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"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.
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Выяснилось, что злоумышленники нарушали контрсанкции, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на ценные бумаги публичных отечественных компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
"Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере", — рассказали в ФСБ.
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По местам их проживания и офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски. Там изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей.
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