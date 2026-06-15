ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ пресекла аферу с акциями российских компаний на сумму более семи миллиардов рублей.

Злоумышленники нарушали контрсанкции и осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на ценные бумаги.

Силовики задержали пять фигурантов и провели обыски, изъяв более 100 миллионов рублей и документы.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на семь миллиардов рублей, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

« "Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей", — заявили в ведомстве.

Выяснилось, что злоумышленники нарушали контрсанкции, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов . Они получили права на ценные бумаги публичных отечественных компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.

"Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере", — рассказали в ФСБ

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики задержали пять фигурантов, троих из них отправили под стражу, еще двоих — под домашний арест.