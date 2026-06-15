ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для юношей до 15 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда будет допущена на новый турнир для игроков не старше 15 лет, организованный ФИФА.

Турнир пройдет в США в сентябре и будет открыт для всех 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА, при этом ни одна страна не будет находиться под санкциями в рамках этого соревнования.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Международная федерация футбола (ФИФА) допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По данным The Athletic, новый турнир должен пройти в США в сентябре.

« "ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций - членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна - член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира", - заявил Митрофанов.

"ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса. Необходимо отметить, что турнир реализуется в инновационном формате: матчи проводятся в формате "7×7", "8×8" и "9×9", с укороченным игровым временем и на уменьшенных полях", - отметил генеральный секретарь РФС.