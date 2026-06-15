ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) сделает исключение для Дональда Трампа и позволит ему вручить трофей команде-победителю чемпионата мира.
- Согласно протоколу ФИФА, традиционно трофей берет один из участников чемпионской сборной, но в этот раз Трампу будет предоставлено право самому решить, участвовать ли ему в праздновании вместе с футболистами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сделает исключение для Дональда Трампа и позволит президенту США вручить команде - победителю трофей за победу в чемпионате мира, сообщает talkSPORT.
Согласно протоколу ФИФА, традиционно трофей стоит на постаменте, после чего его берет один из участников чемпионской сборной и несет на подиум к остальной команде для празднования.
По информации источников, ФИФА предоставит Трампу самому решать, праздновать ли окончание чемпионата мира вместе с футболистами или же остаться в стороне вместе с другими официальными лицами. На церемонии также должны присутствовать официальные представители от других организаторов первенства Мексики и Канады.
Финал чемпионата мира в США, Канаде и Мексике пройдет 19 июля в Нью-Йорке.