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ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
19:06 15.06.2026
ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ

TalkSPORT: ФИФА позволит Трампу лично вручить кубок за победу победителям ЧМ

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) сделает исключение для Дональда Трампа и позволит ему вручить трофей команде-победителю чемпионата мира.
  • Согласно протоколу ФИФА, традиционно трофей берет один из участников чемпионской сборной, но в этот раз Трампу будет предоставлено право самому решить, участвовать ли ему в праздновании вместе с футболистами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сделает исключение для Дональда Трампа и позволит президенту США вручить команде - победителю трофей за победу в чемпионате мира, сообщает talkSPORT.
Согласно протоколу ФИФА, традиционно трофей стоит на постаменте, после чего его берет один из участников чемпионской сборной и несет на подиум к остальной команде для празднования.
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По информации источников, ФИФА предоставит Трампу самому решать, праздновать ли окончание чемпионата мира вместе с футболистами или же остаться в стороне вместе с другими официальными лицами. На церемонии также должны присутствовать официальные представители от других организаторов первенства Мексики и Канады.
В 2025 году в США провели первый по новому формату клубный чемпионат мира, победителем которого стал английский "Челси". По окончании матча Трамп вручил трофей футболистам английского клуба и остался стоять на сцене во время празднования игроками победы в турнире.
Финал чемпионата мира в США, Канаде и Мексике пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
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ФутболСпортСШАДональд ТрампЧелсиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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