ФИФА может отстранить австралийского судью за расистский жест на ЧМ-2026

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить от работы арбитра VAR Шона Эванса за расистский жест, показанный на матче чемпионата мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Почему судья VAR использует этот символ на глобальном футбольном мероприятии именно в тот момент, когда он знает, что камеры направлены на него? Мы отмечаем, что в двух последующих матчах режиссеры перестали представлять судей VAR телезрителям", - отмечает Fare.