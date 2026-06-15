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ФИФА может отстранить австралийского судью за расистский жест на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
18:38 15.06.2026 (обновлено: 18:53 15.06.2026)
ФИФА может отстранить австралийского судью за расистский жест на ЧМ-2026

Австралийского арбитра могут отстранить от работы на ЧМ-2026 за расистский жест

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКрасная карточка в футболе
Красная карточка в футболе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наблюдательный совет ФИФА по вопросам дискриминации потребовал отстранить арбитра VAR Шона Эванса за расистский жест, показанный на матче чемпионата мира.
  • Австралийский судья показал жест, напоминающий перевернутый знак "окей", который был признан расистским в 2019 году.
  • Организация Fare отметила, что в двух последующих матчах режиссеры перестали представлять судей VAR телезрителям.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить от работы арбитра VAR Шона Эванса за расистский жест, показанный на матче чемпионата мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел в воскресенье перед началом матча первого тура группы Е между сборными Германии и Кюрасао (7:1). Когда в трансляции показали видеоассистентов главного арбитра, которые находились в VAR-центре в Далласе, австралийский судья показал у ноги жест, напоминающий перевернутый знак "окей". В 2019 году этот жест был признан расистским правозащитной организацией "Антидиффамационная лига".
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"Согласно заключению наших экспертов, использованный жест явно напоминает перевернутый жест "окей", используемый в качестве символа превосходства белой расы в ультраправых кругах по всему миру. Очевидно, что этому лицу больше не место на этом чемпионате мира", - говорится в заявлении организации Fare - партнера ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мониторингу расистских и дискриминационных проявлений на международных матчах.
"Почему судья VAR использует этот символ на глобальном футбольном мероприятии именно в тот момент, когда он знает, что камеры направлены на него? Мы отмечаем, что в двух последующих матчах режиссеры перестали представлять судей VAR телезрителям", - отмечает Fare.
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