Фидан намерен обсудить в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море

АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с российским руководством ситуацию в Черном море и подчеркнуть, что рост напряженности в регионе создает угрозу региональному и глобальному миру, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.