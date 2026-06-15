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Фидан намерен обсудить в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море - РИА Новости, 15.06.2026
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14:20 15.06.2026
Фидан намерен обсудить в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море

Хакан Фидан намерен обсудить в Москве ситуацию с безопасностью в Черном море

© Фото : МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует посетить Москву 15–17 июня для обсуждения ситуации в Черном море и подчеркивания угрозы роста напряженности в регионе.
  • Турецкая сторона намерена вновь обратить внимание на свое предложение о прекращении огня, включающее механизм обеспечения безопасности судоходства, энергетической инфраструктуры и портов в Черном море.
  • Фидан подтвердит поддержку Турцией прочного мира между США и Ираном и заявит о важности продолжения международной поддержки сирийских властей для обеспечения стабильности и восстановления Сирии.
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с российским руководством ситуацию в Черном море и подчеркнуть, что рост напряженности в регионе создает угрозу региональному и глобальному миру, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Фидан посетит Москву с визитом 15-17 июня. В Совбезе РФ сообщали, что в ходе визита Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду обсудит с Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке.
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"Турецкая сторона считает, что последние события в Черном море привели к возникновению многоплановых рисков, и намерена вновь обратить внимание на свое предложение о прекращении огня, включающее механизм обеспечения безопасности судоходства, энергетической инфраструктуры и портов в регионе", — отметил собеседник агентства.
По его словам, глава турецкой дипломатии также напомнит, что предложение Анкары о прекращении огня, предусматривающее механизм обеспечения безопасности судоходства, энергетической инфраструктуры и портов в Черном море, по-прежнему остается на повестке.
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Кроме того, как сообщил собеседник агентства, Фидан подтвердит поддержку Турцией прочного мира между США и Ираном, подчеркнув необходимость возвращения к довоенной ситуации в Ормузском проливе и сохранения свободы судоходства. Ожидается, что он также заявит о важности продолжения международной поддержки сирийских властей для обеспечения стабильности и восстановления страны.
По словам источника, глава МИД Турции намерен обратить внимание на то, что действия Израиля угрожают безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, и призвать к предотвращению нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и дальнейшей эскалации в Ливане. Фидан также подтвердит поддержку Анкарой мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отметив, что достижение устойчивого мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Турции, так и России.
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Черное мореТурцияРоссияХакан ФиданВ миреСергей ШойгуМария Захарова
 
 
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