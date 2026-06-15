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Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС подумает о снятии санкций с Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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18:16 15.06.2026
Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС подумает о снятии санкций с Ирана

Фон дер Ляйен: ЕС может снять санкции с Ирана после изменения поведения Тегерана

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана.
  • Она добавила, что санкции вводятся для изменения поведения стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана "на земле", заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Италия, Франция, Германия и Великобритания выпустили совместное заявление, гле говорилось, что они готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
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"Принцип санкций заключается в том, что нам нужны реальные изменения на земле, прежде чем мы сможем думать об их снятии", - сказала фон дер Ляйен журналистам.
Она также указала на то, что "санкции вводятся для изменения поведения" стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.
"Если поведение достоверно меняется и это поддается проверке, то санкции можно отменить", - отметила она.
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