Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС подумает о снятии санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана.
- Она добавила, что санкции вводятся для изменения поведения стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана "на земле", заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Италия, Франция, Германия и Великобритания выпустили совместное заявление, гле говорилось, что они готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
"Принцип санкций заключается в том, что нам нужны реальные изменения на земле, прежде чем мы сможем думать об их снятии", - сказала фон дер Ляйен журналистам.
Она также указала на то, что "санкции вводятся для изменения поведения" стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.
"Если поведение достоверно меняется и это поддается проверке, то санкции можно отменить", - отметила она.
Президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.