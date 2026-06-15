Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС подумает о снятии санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана.

Она добавила, что санкции вводятся для изменения поведения стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз подумает о снятии санкций с Ирана после того, как заметит изменения в поведении Тегерана "на земле", заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Франция, Германия и Вашингтоном. Ранее Италия Великобритания выпустили совместное заявление, гле говорилось, что они готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном

"Принцип санкций заключается в том, что нам нужны реальные изменения на земле, прежде чем мы сможем думать об их снятии", - сказала фон дер Ляйен журналистам.

Она также указала на то, что "санкции вводятся для изменения поведения" стран, и только после того, как оно меняется, рестрикции можно снимать.