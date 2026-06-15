Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз, считают в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев полагает, что Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз.

По словам Журавлева, требования к кандидатам в ЕС не изменились и включают реформирование промышленности, повышение налогов и борьбу с коррупцией, которые Украина не сумела выполнить за все годы своего стремления в ЕС.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз, они никому не нужны в ЕС, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"За красивыми словесами из Брюсселя опять скрывается элементарное: нам такие в союзе не нужны. И перестановка слов в формулировках просто выдается за исключительный прорыв, хотя, уверен, ни Украина, ни Молдавия не вступят в Евросоюз никогда - они там просто-напросто никому не нужны", - заявил РИА Новости Журавлев

Депутат отметил, что на деле ровным счетом ничего не изменилось, просто "вместо морковки перед осликами Украиной и Молдавией повесили, к примеру, огурец".

По его словам, требования, которые предъявляются кандидатам, известны, они "ничуть не изменились": реформирование промышленности, повышение налогов, борьба с коррупцией.

"Все то, что Киев , к примеру, так и не сумел выполнить за все годы своего стремления в ЕС", - подчеркнул политик.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой