Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев полагает, что Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз.
- По словам Журавлева, требования к кандидатам в ЕС не изменились и включают реформирование промышленности, повышение налогов и борьбу с коррупцией, которые Украина не сумела выполнить за все годы своего стремления в ЕС.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз, они никому не нужны в ЕС, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз. Они стартуют уже 15 июня.
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"За красивыми словесами из Брюсселя опять скрывается элементарное: нам такие в союзе не нужны. И перестановка слов в формулировках просто выдается за исключительный прорыв, хотя, уверен, ни Украина, ни Молдавия не вступят в Евросоюз никогда - они там просто-напросто никому не нужны", - заявил РИА Новости Журавлев.
Депутат отметил, что на деле ровным счетом ничего не изменилось, просто "вместо морковки перед осликами Украиной и Молдавией повесили, к примеру, огурец".
По его словам, требования, которые предъявляются кандидатам, известны, они "ничуть не изменились": реформирование промышленности, повышение налогов, борьба с коррупцией.
"Все то, что Киев, к примеру, так и не сумел выполнить за все годы своего стремления в ЕС", - подчеркнул политик.
Как сообщала 14 июня газета Guardian, представители ЕС считают, что Киев выполнил лишь 15% от согласованных с блоком реформ, необходимых для потенциального членства.