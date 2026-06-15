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СМИ: ЕС опасается, что ему могут навязать дату вступления Украины в состав - РИА Новости, 15.06.2026
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13:13 15.06.2026
СМИ: ЕС опасается, что ему могут навязать дату вступления Украины в состав

Euractiv: ЕС опасается, что ему навяжут дату вступления Украины в состав

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз опасается, что ему могут навязать конкретную дату приема Киева в свой состав в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
  • Европейские лидеры указывают на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорят, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
  • Чиновники ЕС обеспокоены непостоянством Верховной Рады и замедлившимся темпом принятия необходимых для членства реформ.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз опасается, что ему могут навязать конкретную дату приема Киева в свой состав в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает издание Euractiv.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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"ЕС опасается, что ему навяжут дату вступления Украины в рамках будущей мирной сделки (Украины - ред.) с Россией", - говорится в сообщении издания.
По данным Euractiv, чиновники ЕС в частном порядке обеспокоены непостоянством Верховной Рады, мешающим прогрессу в деле вступления в блок. Тревогу у них также вызывает замедлившийся темп принятия реформ, необходимых для членства, особенно с учетом недавнего скандала вокруг антикоррупционных органов и обвинений ближнего круга Владимира Зеленского в коррупции.
Как отмечает издание, значительный объем технических приготовлений к членству Киева в ЕС уже завершен, однако вся эта кропотливая работа может оказаться напрасной.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз. Они стартуют уже 15 июня. При этом, как сообщала 14 июня газета Guardian, представители ЕС считают, что Киев выполнил лишь 15% от согласованных с блоком реформ, необходимых для потенциального членства.
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