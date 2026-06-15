СМИ: ЕС опасается, что ему могут навязать дату вступления Украины в состав

"ЕС опасается, что ему навяжут дату вступления Украины в рамках будущей мирной сделки (Украины - ред.) с Россией", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, значительный объем технических приготовлений к членству Киева в ЕС уже завершен, однако вся эта кропотливая работа может оказаться напрасной.