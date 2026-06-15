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Эрдоган призвал генсека ООН не допустить срыва соглашения США и Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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21:19 15.06.2026
Эрдоган призвал генсека ООН не допустить срыва соглашения США и Ирана

Эрдоган призвал генсека ООН Гутерреша не допустить срыва соглашения США и Ирана

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допустить срыва соглашения между США и Ираном.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
  • Эрдоган и Гутерреш обсудили региональные и глобальные события, включая ситуацию в секторе Газа, Ливане и Сирии.
АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допустить срыва соглашения между США и Ираном.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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Эрдоган и Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные и глобальные события.
"Президент Эрдоган заявил, что возможность дипломатического урегулирования разногласий между США и Ираном должна быть использована максимально эффективно, а на международное сообщество ложится ответственность за недопущение саботажа этого процесса", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности в различных регионах мира, включая Иран, сектор Газа и Африканский Рог.
Кроме того, Эрдоган указал на важность продолжения деятельности миссий ООН в Сирии и подтвердил готовность Турции оказывать необходимую поддержку в этом вопросе.
В ходе беседы стороны также обсудили последние события вокруг Кипра, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа и Ливане.
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