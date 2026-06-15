Эрдоган призвал генсека ООН не допустить срыва соглашения США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допустить срыва соглашения между США и Ираном.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
- Эрдоган и Гутерреш обсудили региональные и глобальные события, включая ситуацию в секторе Газа, Ливане и Сирии.
АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша не допустить срыва соглашения между США и Ираном.
"Президент Эрдоган заявил, что возможность дипломатического урегулирования разногласий между США и Ираном должна быть использована максимально эффективно, а на международное сообщество ложится ответственность за недопущение саботажа этого процесса", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
В ходе беседы стороны также обсудили последние события вокруг Кипра, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа и Ливане.