ЕК планирует составлять списки участников СВО для запрета въезда в ЕС

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"Речь идет о том, чтобы включать их в список запрета въезда в Шенгенскую зону, чтобы они не могли попасть в Европу", - сказала Каллас на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос о реализуемости запрета участникам СВО въезда в ЕС.