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ЕК планирует составлять списки участников СВО для запрета въезда в ЕС - РИА Новости, 15.06.2026
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11:10 15.06.2026
ЕК планирует составлять списки участников СВО для запрета въезда в ЕС

Каллас: ЕК планирует составлять списки участников СВО для запрета въезда в ЕС

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции на Украине.
  • Цель — запрет въезда указанных лиц в Шенгенскую зону.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в Специальной военной операции на Украине, для запрета им въезда в Шенгенскую зону, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«
"Речь идет о том, чтобы включать их в список запрета въезда в Шенгенскую зону, чтобы они не могли попасть в Европу", - сказала Каллас на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос о реализуемости запрета участникам СВО въезда в ЕС.
Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, это возможно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложения по 21-му антироссийскому пакету санкций, заявила, что Евросоюз предлагает ввести запрет на въезд в ЕС тех, кто служил в Вооруженных силах РФ с начала проведения СВО.
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В миреУкраинаЛюксембург (округ)РоссияКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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