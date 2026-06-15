ЕК планирует составлять списки участников СВО для запрета въезда в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции на Украине.
- Цель — запрет въезда указанных лиц в Шенгенскую зону.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в Специальной военной операции на Украине, для запрета им въезда в Шенгенскую зону, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
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"Речь идет о том, чтобы включать их в список запрета въезда в Шенгенскую зону, чтобы они не могли попасть в Европу", - сказала Каллас на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос о реализуемости запрета участникам СВО въезда в ЕС.
Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, это возможно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложения по 21-му антироссийскому пакету санкций, заявила, что Евросоюз предлагает ввести запрет на въезд в ЕС тех, кто служил в Вооруженных силах РФ с начала проведения СВО.