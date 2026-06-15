Рособрнадзор определил порядок апелляции ЕГЭ-2026

Учитель и ученики во время заключительного тренировочного ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Архивное фото

Учитель и ученики во время заключительного тренировочного ЕГЭ по обществознанию и английскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляцию о несогласии с баллами ЕГЭ-2026 можно подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.

Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение четырех рабочих дней, при этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним.

Комиссия не будет рассматривать апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, оценивания заданий с кратким ответом, нарушения порядка проведения экзамена и неправильного заполнения бланков.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рособрнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными за ЕГЭ-2026 баллами, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подать апелляцию вправе сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности.

Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней. Как следует из документа, при удовлетворении апелляции количество ранее выставленных первичных баллов может увеличиться, уменьшиться либо не измениться в целом.

Уточняется, что комиссия не будет рассматривать апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением участником экзамена требований порядка проведения экзамена и с неправильным заполнением бланков.