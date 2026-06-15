Более 300 избирательных участков откроют за рубежом в ЕДГ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выборах в единый день голосования 2026 года планируется открыть более 300 избирательных участков.
- Избирательные участки будут открыты в более чем 150 странах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 300 избирательных участков планируется открыть в более чем 150 странах на выборах в единый день голосования 2026 года, следует из данных ЦИК России.
"В 2026 году планируется более 300 избирательных участков в более чем 150 странах", - говорится в презентации главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которую она представила на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
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2 февраля, 12:05