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Более 300 избирательных участков откроют за рубежом в ЕДГ-2026 - РИА Новости, 15.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:16 15.06.2026 (обновлено: 12:27 15.06.2026)
Более 300 избирательных участков откроют за рубежом в ЕДГ-2026

ЦИК: более 300 избирательных участков откроют за рубежом в ЕДГ-2026

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборах в единый день голосования 2026 года планируется открыть более 300 избирательных участков.
  • Избирательные участки будут открыты в более чем 150 странах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 300 избирательных участков планируется открыть в более чем 150 странах на выборах в единый день голосования 2026 года, следует из данных ЦИК России.
"В 2026 году планируется более 300 избирательных участков в более чем 150 странах", - говорится в презентации главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которую она представила на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
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Выборы в Государственную думуРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФСовет Федерации РФ
 
 
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