Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Валуйки в результате детонации беспилотника женщина получила акубаротравму, помощь ей оказали в Валуйской ЦРБ.
- В Белгородском округе FPV-дроны атаковали автомобиль, повредили прицеп грузовика и частный дом, в поселке Разумное загорелся прицеп.
- В Краснояружском округе в селе Теребрено от атаки FPV-дрона огнем уничтожен частный дом.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Жительница города Валуйки Белгородской области получила травму в результате взрыва дрона ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что в Белгородском округе в селе Новая Деревня FPV-дрон атаковал автомобиль, в поселке Октябрьский поврежден прицеп грузовика, в поселке Разумное загорелся прицеп. В селе Купино Шебекинского округа от детонации дрона повреждено частное домовладение, в городе Шебекино при атаке двух дронов повреждены два автомобиля и дом, в селе Козьмодемьяновка дрон атаковал частный дом. В Краснояружском округе в селе Теребрено от атаки FPV-дрона огнем уничтожен частный дом, добавили в оперштабе.