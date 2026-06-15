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Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2026
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13:11 15.06.2026
Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Оперштаб Белгорода: женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Валуйках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Валуйки в результате детонации беспилотника женщина получила акубаротравму, помощь ей оказали в Валуйской ЦРБ.
  • В Белгородском округе FPV-дроны атаковали автомобиль, повредили прицеп грузовика и частный дом, в поселке Разумное загорелся прицеп.
  • В Краснояружском округе в селе Теребрено от атаки FPV-дрона огнем уничтожен частный дом.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Жительница города Валуйки Белгородской области получила травму в результате взрыва дрона ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
"В городе Валуйки в результате детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребовалась. Лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечена кровля частного дома", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгородском округе в селе Новая Деревня FPV-дрон атаковал автомобиль, в поселке Октябрьский поврежден прицеп грузовика, в поселке Разумное загорелся прицеп. В селе Купино Шебекинского округа от детонации дрона повреждено частное домовладение, в городе Шебекино при атаке двух дронов повреждены два автомобиля и дом, в селе Козьмодемьяновка дрон атаковал частный дом. В Краснояружском округе в селе Теребрено от атаки FPV-дрона огнем уничтожен частный дом, добавили в оперштабе.
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