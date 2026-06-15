Чечня стала самым некурящим регионом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака.
- Процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53% по данным Министерства здравоохранения РФ за май 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за май 2026 года, процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53%.
В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше составила 1,35% и 4,63% соответственно.
Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).