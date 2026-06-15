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Чечня стала самым некурящим регионом России - РИА Новости, 15.06.2026
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03:26 15.06.2026
Чечня стала самым некурящим регионом России

Минздрав назвал Чечню самым некурящим регионом России

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака.
  • Процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53% по данным Министерства здравоохранения РФ за май 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за май 2026 года, процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53%.
В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше составила 1,35% и 4,63% соответственно.
Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).
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