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Юрист рассказала, что делать при утере школьного аттестата - РИА Новости, 15.06.2026
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07:35 15.06.2026
Юрист рассказала, что делать при утере школьного аттестата

Юрист Балдина: чтобы восстановить аттестат, надо написать заявление в школу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАттестаты о среднем общем образовании
Аттестаты о среднем общем образовании - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аттестаты о среднем общем образовании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускник может подать заявление в школу, где он учился, для получения дубликата аттестата и приложения к нему в случае их потери.
  • Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей с указанием обстоятельств утраты и приложением подтверждающих документов.
  • Решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата принимает организация, выдавшая аттестат, в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускник в случае потери аттестата может подать письменное заявление в школу, в которой он учился, для получения дубликата документа и приложения к нему, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина.
По ее словам, дубликат аттестата и приложения к нему выдаются взамен утерянного аттестата при ошибках, обнаруженных после получения документа, а также лицам, изменившим фамилию, имя или отчество.
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"Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей. В заявлении нужно указать обстоятельства утраты и приложить подтверждающие документы", - сказала Балдина.
Она отметила, что решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата принимает организация, выдавшая аттестат, в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления. Если школа реорганизована, то заявление подается к ее правопреемнику.
Она уточнила, что в случае ликвидации школы заявление направляется в орган управления образованием или к учредителю закрывшейся школы. Подать заявление можно лично либо направить заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
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