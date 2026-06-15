Юрист рассказала, что делать при утере школьного аттестата

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускник может подать заявление в школу, где он учился, для получения дубликата аттестата и приложения к нему в случае их потери.

Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей с указанием обстоятельств утраты и приложением подтверждающих документов.

Решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата принимает организация, выдавшая аттестат, в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускник в случае потери аттестата может подать письменное заявление в школу, в которой он учился, для получения дубликата документа и приложения к нему, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина.

По ее словам, дубликат аттестата и приложения к нему выдаются взамен утерянного аттестата при ошибках, обнаруженных после получения документа, а также лицам, изменившим фамилию, имя или отчество.

"Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей. В заявлении нужно указать обстоятельства утраты и приложить подтверждающие документы", - сказала Балдина.

Она отметила, что решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата принимает организация, выдавшая аттестат, в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления. Если школа реорганизована, то заявление подается к ее правопреемнику.