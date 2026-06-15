Аршавин считает, что Дугласа Сантоса надо было раньше вызывать в сборную

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Аршавин выразил удивление по поводу того, что Дугласа Сантоса не вызывали в сборную Бразилии, когда он был на пике формы.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил Сантоса и Луиса Энрике в итоговый состав на чемпионат мира.

Аршавин считает, что участие двух футболистов из «Зенита» в сборной Бразилии почетно для клуба и РПЛ.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" и бывший футболист клуба Андрей Аршавин заявил, что для него странно, почему защитник петербуржцев Дуглас Сантос не вызывался в сборную Бразилии, когда был на пике формы.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил Сантоса и его партнера по " Зениту Луиса Энрике в итоговый состав на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. 32-летний Сантос провел полный матч первого тура группового этапа против команды Марокко (1:1), Энрике в той встрече вышел на замену на 61-й минуте.

« "Мне кажется, сейчас он играет все равно хуже, чем два года назад. В принципе, все равно он уровень показывает. Но для меня просто удивительно в случае Дугласа Сантоса , что когда он был в лучшей своей форме, его не вызывали. А сейчас, когда он уже, в принципе, достаточно взрослый и играет не так, как играл в своем топе, его вызвали. С другой стороны, это для клуба, для "Зенита", вообще для Российской премьер-лиги (РПЛ ) очень почетно, что именно в сборной Бразилии играют два футболиста", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.

"Луис Энрике, мне кажется, для Бразилии подходит, потому что он там будет свои пируэты давать, еще если забьет, то болельщики его полюбят, и большая вероятность, что его трансферная цена возрастет, и будет желание его купить", - добавил он об Энрике.

Сантос представляет "Зенит" с 2019 года, защитник является капитаном клуба. В составе петербуржцев он стал шестикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пять раз завоевал Суперкубок России. В октябре 2024 года он получил российский паспорт, но позднее вернул себе бразильское спортивное гражданство.