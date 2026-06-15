Аршавин рассказал о дедовщине в "Арсенале"

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"Карлос Вела (экс-игрок "Лос-Анджелеса" и "Арсенала", выступавший за "канониров" с 2005 по 2012 год - ред.), он был молод тогда, и еще по менталитету был ребенком, поэтому его лучшие качества проявились чуть позже, когда он заматерел. В принципе, легкий нападающий такой, умел обыграть. Ну и какое-то время был одним из главных игроков Мексики. Так вот, какая дедовщина могла быть в "Арсенале"? Там один дед был - это я. (Вильяма) Галласа выгнали, (Мануэля) Альмунию. Там, наоборот, слишком молодой состав был", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026 во время уезда из Лос-Анджелеса.