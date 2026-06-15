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Аршавин рассказал о дедовщине в "Арсенале" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
16:21 15.06.2026
Аршавин рассказал о дедовщине в "Арсенале"

Аршавин рассказал, что в "Арсенале" не было дедовщины

© TwitterАндрей Аршавин (справа)
Андрей Аршавин (справа) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Twitter
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин заявил, что в период его выступлений за лондонский «Арсенал» проявлений дедовщины не было.
  • По словам Аршавина, в «Арсенале» он был одним из немногих возрастных игроков.
  • Аршавин отметил, что дедовщина была в петербургском «Зените».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что в период его выступлений за английский клуб проявлений дедовщины не было, поскольку на тот момент он оставался единственным возрастным игроком команды.
«

"Карлос Вела (экс-игрок "Лос-Анджелеса" и "Арсенала", выступавший за "канониров" с 2005 по 2012 год - ред.), он был молод тогда, и еще по менталитету был ребенком, поэтому его лучшие качества проявились чуть позже, когда он заматерел. В принципе, легкий нападающий такой, умел обыграть. Ну и какое-то время был одним из главных игроков Мексики. Так вот, какая дедовщина могла быть в "Арсенале"? Там один дед был - это я. (Вильяма) Галласа выгнали, (Мануэля) Альмунию. Там, наоборот, слишком молодой состав был", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026 во время уезда из Лос-Анджелеса.

При этом Аршавин отметил, что дедовщина была в петербургском "Зените".
"Она у нас была, да. Нас там поддушивали. Как проявлялось? Злобно смотрели", - добавил экс-футболист.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.
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