Краткий пересказ от РИА ИИ Актриса театра и кино Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Татьяна Анатольевна Плетнева скончалась на 49-м году жизни, сообщили РИА Новости в семье артистки.

"Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря", — сказала собеседница агентства.

Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске . Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и состояла в Гильдии актеров кино России

За годы карьеры "королева эпизодов" снялась более чем в 180 фильмах и сериалах, создав на экране галерею ярких и запоминающихся образов.

Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", " Чернобыль . Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также участвовала в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".