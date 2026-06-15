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Актриса Татьяна Плетнева умерла - РИА Новости, 15.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:17 15.06.2026 (обновлено: 22:40 15.06.2026)
Актриса Татьяна Плетнева умерла

Актриса сериалов "Кухня" и "Склифосовский" Татьяна Плетнева умерла

© РИА Новости / Кристина СоловьёваАктриса Татьяна Плетнева
Актриса Татьяна Плетнева - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Актриса Татьяна Плетнева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса театра и кино Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Татьяна Анатольевна Плетнева скончалась на 49-м году жизни, сообщили РИА Новости в семье артистки.
"Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря", — сказала собеседница агентства.
Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и состояла в Гильдии актеров кино России.
За годы карьеры "королева эпизодов" снялась более чем в 180 фильмах и сериалах, создав на экране галерею ярких и запоминающихся образов.
Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также участвовала в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".
О дате и месте прощания с одной из самых узнаваемых сериальных звезд будет сообщено позднее.
 
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