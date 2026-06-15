Кевин Спейси отрицает близкие связи с Эпштейном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кевин Спейси заявил, что видел Джеффри Эпштейна всего один раз в жизни и не был с ним связан.
- Встреча произошла в 2002 году во время гуманитарной поездки в Африку, организованной на самолете Эпштейна.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси заявил, что видел скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна всего один раз в жизни и не был с ним связан.
По словам актера, он оказался на самолете Эпштейна в 2002 году во время гуманитарной поездки в Африку, куда его пригласил бывший президент США Билл Клинтон.
"Ему (Эпштейну - ред.) принадлежал самолет, на котором мы отправились в эту поездку. Он предоставил самолет. Я никогда с ним до этого не встречался. Я едва ли помню момент знакомства. И после этой поездки я никогда с ним не пересекался", - сказал Спейси в интервью журналистки Ксении Собчак.
Спейси назвал эту поездку одной из самых значимых гуманитарных миссий в своей жизни и добавил, что ему "горько" из-за того, что на фоне упоминаний Эпштейна в СМИ его стали называть одним из голливудских друзей финансиста.
"Меня с этим человеком совершенно ничто не связывает... Я видел его всего раз в жизни", - заявил актер.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он Эпштейна "ужасным человеком", Спейси сказал, что не был с ним близко знаком.
"Я бы не хотел обсуждать эту тему. Я ничего о нем не знаю, правда", - сказал он.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.