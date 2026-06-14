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Опрос показал готовность помогать детям при поступлении в иногородний вуз - РИА Новости, 14.06.2026
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06:44 14.06.2026 (обновлено: 09:44 14.06.2026)
Опрос показал готовность помогать детям при поступлении в иногородний вуз

Около 80% родителей готовы содержать детей при поступлении в иногородние вузы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАбитуриенты во время сдачи вступительного экзамена в Москве
Абитуриенты во время сдачи вступительного экзамена в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Абитуриенты во время сдачи вступительного экзамена в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах.
  • Самой распространенной статьей расходов оказалась еда — 64% родителей готовы регулярно переводить деньги на продукты и повседневные траты, средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц.
  • 41% родителей рассчитывает, что ребенок уже с первого или второго курса будет хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах, а самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях, например при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья, лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда", - сказано там.
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Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда - 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц.
Более того, полностью оплачивать отдельную квартиру собираются 29% родителей, в среднем на это планируют выделять 48 тысяч рублей в месяц.
"Наиболее крупные суммы для поддержки родители готовы предоставлять детям, поступающим в московские вузы. Так, среди семей, чьи дети рассматривают обучение в Москве, 28% готовы участвовать в оплате аренды комнаты, а 32% допускают оплату отдельной квартиры", - выяснили аналитики.
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Среди дополнительных расходов родители чаще всего называли транспорт, мобильную связь, покупку техники для учебы и медицинские расходы. В среднем на такие траты семьи готовы дополнительно закладывать еще около 7 тысяч рублей в месяц.
Те родители, которые готовы помогать детям, также рассказали, когда собираются прекратить финансовую поддержку. Так, 41% родителей рассчитывают, что ребенок уже с первого или второго курса будет хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно.
"Еще 18% собираются помогать деньгами до третьего курса, а 13% до окончания учебы. При этом 9% будут действовать исходя из ситуации, а остальные 19% сказали, что готовы будут переводить деньги даже по окончании вуза, пока ребенок не устроится на работу", - говорится в исследовании.
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