Опрос показал готовность помогать детям при поступлении в иногородний вуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах.

Самой распространенной статьей расходов оказалась еда — 64% родителей готовы регулярно переводить деньги на продукты и повседневные траты, средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц.

41% родителей рассчитывает, что ребенок уже с первого или второго курса будет хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах, а самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях, например при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья, лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда", - сказано там.

Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда - 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц.

Более того, полностью оплачивать отдельную квартиру собираются 29% родителей, в среднем на это планируют выделять 48 тысяч рублей в месяц.

"Наиболее крупные суммы для поддержки родители готовы предоставлять детям, поступающим в московские вузы. Так, среди семей, чьи дети рассматривают обучение в Москве , 28% готовы участвовать в оплате аренды комнаты, а 32% допускают оплату отдельной квартиры", - выяснили аналитики.

Среди дополнительных расходов родители чаще всего называли транспорт, мобильную связь, покупку техники для учебы и медицинские расходы. В среднем на такие траты семьи готовы дополнительно закладывать еще около 7 тысяч рублей в месяц.

Те родители, которые готовы помогать детям, также рассказали, когда собираются прекратить финансовую поддержку. Так, 41% родителей рассчитывают, что ребенок уже с первого или второго курса будет хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно.