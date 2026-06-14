Премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным, рассказали в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Китае.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что международной изоляции России не произошло, и уже есть множество запросов на двусторонние встречи с президентом России на полях саммита.
"Последний был озвучен на днях премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе", - сказал посол.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.