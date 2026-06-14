Премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным, рассказали в МИД

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.