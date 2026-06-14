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Премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным, рассказали в МИД - РИА Новости, 14.06.2026
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03:19 14.06.2026
Премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным, рассказали в МИД

Бердыев: премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным на саммите АТЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Китае.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что международной изоляции России не произошло, и уже есть множество запросов на двусторонние встречи с президентом России на полях саммита.
"Последний был озвучен на днях премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе", - сказал посол.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
Вчера, 00:36
 
В миреРоссияПапуа-Новая ГвинеяКитайЮрий УшаковВладимир ПутинБольшая двадцатка
 
 
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