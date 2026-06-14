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В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС - РИА Новости, 14.06.2026
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00:36 14.06.2026
В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Бердыев: оценить вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС сложно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев рассказал, что пока сложно оценить вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пока сложно оценить вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в мае рассказал, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС еще не согласовывалась, но она возможна.
"В 2017 году они (встречи Путина и Трампа – ред.) проходили на саммитах "двадцатки" и АТЭС, то же самое повторилось в 2019 году. Главное, чтобы стороны были настроены на разговор и компромиссы. На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки", - сказал Бердыев, отвечая на вопрос о том, идет ли согласование контакта президентов на полях саммита АТЭС.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, как отмечал Ушаков.
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