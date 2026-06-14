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Путин сообщил Трампу, что действия Киева не изменят ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 14.06.2026
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19:32 14.06.2026
Путин сообщил Трампу, что действия Киева не изменят ситуацию для ВСУ

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия Киева не изменят ситуацию для ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить ситуацию иначе и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в воскресенье провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с 80-летием. Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины.
"Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя", - сказал Ушаков.
Европейцы и Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт, добавил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Вчера, 19:06
 
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