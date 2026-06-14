Путин сообщил Трампу, что действия Киева не изменят ситуацию для ВСУ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.