Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции.
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить ситуацию иначе и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины в зоне специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Европейцы и Владимир Зеленский на саммите G7 попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт, добавил Ушаков.