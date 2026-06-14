Трамп: конец конфликта на Украине даст перспективы связям США и России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт.
- Трамп выразил мнение, что завершение украинского конфликта откроет перспективы выстраивания качественно новых американо-российских отношений.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что завершение украинского конфликта откроет перспективы выстраивания качественно новых американо-российских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений", - рассказал Ушаков.