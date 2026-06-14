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Ушаков рассказал, что отмечающему юбилей Трампу не симпатична цифра 80 - РИА Новости, 14.06.2026
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19:11 14.06.2026
Ушаков рассказал, что отмечающему юбилей Трампу не симпатична цифра 80

Ушаков рассказал, что отмечающему юбилей Трампу не совсем симпатична цифра 80

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80.
  • Так как лидер США полон энергии и сил.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отмечающему юбилей президенту США Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил",- сообщил Ушаков журналистам.
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