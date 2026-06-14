Ушаков рассказал, что отмечающему юбилей Трампу не симпатична цифра 80

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80.
- Так как лидер США полон энергии и сил.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отмечающему юбилей президенту США Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил",- сообщил Ушаков журналистам.