Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по гражданским мешают урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в РФ мешают урегулированию конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено (в разговоре Путина и Трампа - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.