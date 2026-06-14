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Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по гражданским мешают урегулированию - РИА Новости, 14.06.2026
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19:07 14.06.2026 (обновлено: 19:08 14.06.2026)
Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по гражданским мешают урегулированию

Ушаков: Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ мешают урегулированию

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в РФ мешают урегулированию конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор.
"Удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено (в разговоре Путина и Трампа - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
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