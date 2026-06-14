Путин и Трамп отметили, что удары ВСУ по гражданским мешают урегулированию

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в РФ мешают урегулированию конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.