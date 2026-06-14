Ушаков: Трамп подчеркнул необходимость прекращения украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным обсуждал украинский конфликт.
- Президент США акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий", - сказал Ушаков журналистам.