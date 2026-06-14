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Ушаков призвал Зеленского не забывать о трагедии холокоста - РИА Новости, 14.06.2026
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19:04 14.06.2026
Ушаков призвал Зеленского не забывать о трагедии холокоста

Ушаков: Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал о трагедии холокоста

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Зеленскому стоит помнить о трагедии холокоста и не участвовать в перезахоронении нацистских преступников.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал о трагедии холокоста и не участвовал в перезахоронении нацистских преступников, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о содержании разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Президент РФ поздравил американского лидера, которому 14 июня исполнилось 80 лет.
"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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