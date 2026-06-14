МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал о трагедии холокоста и не участвовал в перезахоронении нацистских преступников, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о содержании разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.