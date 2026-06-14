Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Зеленскому стоит помнить о трагедии холокоста и не участвовать в перезахоронении нацистских преступников.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал о трагедии холокоста и не участвовал в перезахоронении нацистских преступников, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о содержании разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников", - сказал Ушаков журналистам.