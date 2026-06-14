Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин не направлял Дональду Трампу подарки по случаю дня рождения.
- Путин отправил Трампу теплое поздравительное послание.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу подарки по случаю дня рождения, но отправил теплое поздравительное послание, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Подарки не отправлялись, но... было поздравление весьма теплое, отражающее характер отношений между двумя президентами",- сказал Ушаков.