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Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2026
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19:04 14.06.2026
Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, заявил Ушаков

Ушаков: Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, кроме поздравления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин не направлял Дональду Трампу подарки по случаю дня рождения.
  • Путин отправил Трампу теплое поздравительное послание.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу подарки по случаю дня рождения, но отправил теплое поздравительное послание, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Подарки не отправлялись, но... было поздравление весьма теплое, отражающее характер отношений между двумя президентами",- сказал Ушаков.
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