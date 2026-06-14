Трамп сообщил Путину, что договоренность США с Ираном близка, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка.
- Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил американского лидера с 80-летием.
- Лидеры государств ранее обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Этот разговор лидеров России и США стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента Соединенных Штатов. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал Ушаков.
Лидеры государств тогда обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы. Кроме того, во время разговора 29 апреля обсуждались российско-американские отношения, в том числе говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.