Ушаков: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Зеленский хочет встречи с Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Если Владимир Зеленский хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву", - сказал Ушаков журналистам.