Путин доволен тем, что конфликт в Иране удается купировать, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт вокруг Ирана удается купировать.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил удовлетворение тем, что конфликт вокруг Ирана, судя по всему, удается купировать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор.
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