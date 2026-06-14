Путин доволен тем, что конфликт в Иране удается купировать, заявил Ушаков

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил удовлетворение тем, что конфликт вокруг Ирана, судя по всему, удается купировать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.