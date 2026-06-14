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Ушаков: поздравление Путина Трампу отражало характер их личных отношений - РИА Новости, 14.06.2026
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18:55 14.06.2026
Ушаков: поздравление Путина Трампу отражало характер их личных отношений

Ушаков: поздравление Путина Трампу отражало характер личных отношений лидеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием, и это поздравление было неформальным.
  • Телефонный разговор Путина и Трампа стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поздравление от президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу было неформальным и отражало характер личных отношений двух лидеров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров", - сказал Ушаков журналистам.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ушаков: Путин отметил незаурядный характер Трампа в своем поздравлении
Вчера, 18:48
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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