Ушаков: поздравление Путина Трампу отражало характер их личных отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием, и это поздравление было неформальным.
- Телефонный разговор Путина и Трампа стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поздравление от президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу было неформальным и отражало характер личных отношений двух лидеров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров", - сказал Ушаков журналистам.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля.