Трамп был тронут поздравлением Путина, сообщил Ушаков

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был тронут поздравлением президента России Владимира Путина, заметив, что он был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.