Трамп был тронут поздравлением Путина, сообщил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин был первым из иностранных лидеров, кто поздравил Дональда Трампа с днем рождения.
- Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в воскресенье, 14 июня.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был тронут поздравлением президента России Владимира Путина, заметив, что он был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом", - сказал Ушаков журналистам.