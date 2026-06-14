В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", — сказал он журналистам.
Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
В последний раз Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в январе. Встреча с президентом России тогда продлилась более трех часов. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. Как отмечал Уиткофф, в переговорах удалось достичь значительного прогресса, все свелось к необходимости решения одного вопроса.