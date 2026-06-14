Ушаков: Путин отметил незаурядный характер Трампа в своем поздравлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительное послание.
- В послании Путин отметил незаурядные черты характера Трампа, способствующие его успеху.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу поздравительное послание, в котором отметил незаурядные черты его характера, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика", - сказал Ушаков журналистам.