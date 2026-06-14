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Ушаков раскрыл, о чем говорили Путин и Трамп - РИА Новости, 14.06.2026
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18:46 14.06.2026 (обновлено: 18:53 14.06.2026)
Ушаков раскрыл, о чем говорили Путин и Трамп

Ушаков: Путин и Трамп обсудили ключевые темы международной ситуации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • В ходе разговора лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения РФ и США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
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"Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон", - сказал журналистам Ушаков.
Телефонный разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Ранее Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.
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