Ушаков раскрыл, о чем говорили Путин и Трамп

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.