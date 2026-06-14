Ушаков раскрыл, о чем говорили Путин и Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
- В ходе разговора лидеры обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения РФ и США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон", - сказал журналистам Ушаков.
Телефонный разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Ранее Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.