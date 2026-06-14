Ушаков раскрыл, сколько продлился телефонный разговор Путина и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 55 минут.
- Беседа носила дружеский и откровенный характер.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в воскресенье продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа носила дружеский и откровенный характер, и продолжалась, друзья мои, около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут", - сказал Ушаков журналистам.
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Лидеры России и США в воскресенье провели телефонный разговор. Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры государств тогда обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы украинского урегулирования и идею перемирия на период празднования Дня Победы. Кроме того, во время разговора 29 апреля обсуждались российско-американские отношения, в том числе говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.