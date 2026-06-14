США надеются на контроль ядерного топлива Ирана после сделки, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Штатов или международных структур, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, США видят себя "гарантом" по этому вопросу на тот случай, если Иран не будет выполнять условия сделки.