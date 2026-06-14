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США надеются на контроль ядерного топлива Ирана после сделки, заявил Хегсет - РИА Новости, 14.06.2026
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23:36 14.06.2026
США надеются на контроль ядерного топлива Ирана после сделки, заявил Хегсет

Хегсет: США надеются на участие в контроле ядерного топлива Ирана после сделки

© AP Photo / Konstantin ToropinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассчитывают на контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки, который будет осуществляться с участием Штатов или международных структур.
  • Пит Хегсет подчеркнул, что США видят себя «гарантом» по вопросу ядерного топлива и могут вмешаться, если Иран не будет выполнять условия сделки.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Штатов или международных структур, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Будут инспекции и надзор, с нашей стороны или международный", - сказал он в интервью CBS о месте вопроса ядерного топлива в сделке США и Ирана.
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По его словам, США видят себя "гарантом" по этому вопросу на тот случай, если Иран не будет выполнять условия сделки.
"Тогда они снова могут иметь дело с министерством войны. Чего мы бы предпочли избежать, и президент (США Дональд - ред.) Трамп предпочел бы избежать", - заявил Хегсет.
Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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