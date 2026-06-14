США надеются на контроль ядерного топлива Ирана после сделки, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассчитывают на контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки, который будет осуществляться с участием Штатов или международных структур.
- Пит Хегсет подчеркнул, что США видят себя «гарантом» по вопросу ядерного топлива и могут вмешаться, если Иран не будет выполнять условия сделки.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США рассчитывают, что контроль за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном будет проходить с участием Штатов или международных структур, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, США видят себя "гарантом" по этому вопросу на тот случай, если Иран не будет выполнять условия сделки.
Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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