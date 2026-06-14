В США десять полицейских пострадали из-за беспорядков после победы "Никс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА пострадали десять сотрудников правоохранительных органов.
- Фанаты разбили пять полицейских машин, применяя бейсбольные биты и стеклянные бутылки.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десять сотрудников правоохранительных органов пострадали в Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, фанаты разбили пять полицейских машин, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
"Десять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы", - сообщили в управлении.
Одного полицейского ударили стеклянной бутылкой, другого - кулаком в лицо, рассказали правоохранители.
Как сообщили в городском управлении, пять полицейских машин были серьезно повреждены: люди нападали на транспорт с бейсбольными битами, разбивали стекла.