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В США десять полицейских пострадали из-за беспорядков после победы "Никс" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Баскетбол
 
17:22 14.06.2026 (обновлено: 00:03 15.06.2026)
В США десять полицейских пострадали из-за беспорядков после победы "Никс"

В США десять полицейских пострадали на беспорядках после победы New York Knicks

© REUTERS / Jeenah MoonБолельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026
Болельщики празднуют победу Нью-Йорк Никс в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Болельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА пострадали десять сотрудников правоохранительных органов.
  • Фанаты разбили пять полицейских машин, применяя бейсбольные биты и стеклянные бутылки.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десять сотрудников правоохранительных органов пострадали в Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, фанаты разбили пять полицейских машин, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
"Десять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы", - сообщили в управлении.
Одного полицейского ударили стеклянной бутылкой, другого - кулаком в лицо, рассказали правоохранители.
Как сообщили в городском управлении, пять полицейских машин были серьезно повреждены: люди нападали на транспорт с бейсбольными битами, разбивали стекла.
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