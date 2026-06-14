Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.
- Один из комментаторов выразил мнение о том, что Европейский союз как единый блок может не выжить из-за текущей конфронтации.
- Другой комментатор отметил, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в ЕС из-за исторических разногласий.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.
"Польша никогда не согласится на вступление Украины в ЕС. Они совершили геноцид против польского народа. Ни за что", — отметил другой.
"ЕС движется к краху, и, слава Богу, это может привести к появлению новой, более здоровой Европы! Урсуле пора отправиться домой и печь шоколадное печенье для внуков, а воинственно настроенной (Главе европейской дипломатии — Прим. ред.) Кае Каллас — обратиться за помощью из-за ее навязчивой одержимости Третьей мировой войной с Россией!" — обрушился с критикой третий.
"Я и не знал, что одним из условий вступления в ЕС являются отсутствие демократических выборов, коррупция и воровство, похищение взрослых мужчин прямо на улицах для отправки на фронт и нанесение ударов по другим государствам", — резюмировал еще один пользователь.
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.