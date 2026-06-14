"Польша никогда не согласится на вступление Украины в ЕС. Они совершили геноцид против польского народа. Ни за что", — отметил другой.

"Я и не знал, что одним из условий вступления в ЕС являются отсутствие демократических выборов, коррупция и воровство, похищение взрослых мужчин прямо на улицах для отправки на фронт и нанесение ударов по другим государствам", — резюмировал еще один пользователь.