Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии BSW Севим Дагделен раскритиковала перспективу вступления Украины в Евросоюз.
- Она заявила, что это может привести Германию к войне с Россией.
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от партии BSW (ранее известной как "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен раскритиковала перспективу вступления Украины в Евросоюз, заявив, что это может привести Германию к войне с Россией.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз. Они стартуют уже 15 июня.
"Вступление Украины в ЕС стало бы для Германии из-за положения о взаимной помощи прямым путем к войне с Россией. Кроме того, потребовались бы новые миллиарды для коррумпированной Украины. Это совершенно безответственно. Остановите вступление Украины в ЕС!" - написала она в своем аккаунте в соцсети X, прокомментировав грядущие переговоры.