Депутат бундестага раскритиковала перспективу вступления Украины в ЕС

БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от партии BSW (ранее известной как "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен раскритиковала перспективу вступления Украины в Евросоюз, заявив, что это может привести Германию к войне с Россией.