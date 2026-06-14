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Депутат бундестага раскритиковала перспективу вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 14.06.2026
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19:38 14.06.2026
Депутат бундестага раскритиковала перспективу вступления Украины в ЕС

Дагделен: вступление Украины в ЕС приведет Германию к войне с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии BSW Севим Дагделен раскритиковала перспективу вступления Украины в Евросоюз.
  • Она заявила, что это может привести Германию к войне с Россией.
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от партии BSW (ранее известной как "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен раскритиковала перспективу вступления Украины в Евросоюз, заявив, что это может привести Германию к войне с Россией.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз. Они стартуют уже 15 июня.
"Вступление Украины в ЕС стало бы для Германии из-за положения о взаимной помощи прямым путем к войне с Россией. Кроме того, потребовались бы новые миллиарды для коррумпированной Украины. Это совершенно безответственно. Остановите вступление Украины в ЕС!" - написала она в своем аккаунте в соцсети X, прокомментировав грядущие переговоры.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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