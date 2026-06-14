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"Самый опасный результат": в Германии сообщили мрачные новости Киеву - РИА Новости, 14.06.2026
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01:48 14.06.2026
"Самый опасный результат": в Германии сообщили мрачные новости Киеву

BZ: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС являются утопией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая газета Berliner Zeitung считает переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС нереалистичным обещанием.
  • Издание отмечает, что если в понедельник на встрече в Люксембурге будет принято какое-то конкретное решение, то ЕС попытается выставить это якобы своей победой.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения. Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным", — говорится в материале.
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Как считает издание, если в понедельник на встрече в Люксембурге будет принято какое-то конкретное решение, то ЕС попытается выставить это якобы своей победой.
"Но самым опасным результатом этой недели было бы, если бы Европа поверила в собственную инсценировку", — предупреждает издание.
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.
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ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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