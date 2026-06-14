Царукян всухую победил Фергюсона на турнире по вольной борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном.
- Поединок завершился победой россиянина со счетом 10:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).
Поединок в рамках турнира RAF 10 прошел в Сент-Луисе и завершился победой россиянина со счетом 10:0.
Фергюсону 42 года, он объявил о завершении карьеры в 2024 году после рекордной для UFC серии из восьми поражений подряд. В 2017 году он становился временным чемпионом организации. На его счету 26 побед и 11 поражений.
Топурия ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым
11 июня, 08:11