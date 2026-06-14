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Царукян всухую победил Фергюсона на турнире по вольной борьбе - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Единоборства
 
07:40 14.06.2026
Царукян всухую победил Фергюсона на турнире по вольной борьбе

Царукян всухую победил Фергюсона на турнире RAF 10 по вольной борьбе

© UFC EurasiaАрман Царукян
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© UFC Eurasia
Арман Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном.
  • Поединок завершился победой россиянина со счетом 10:0.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).
Поединок в рамках турнира RAF 10 прошел в Сент-Луисе и завершился победой россиянина со счетом 10:0.
В смешанных единоборствах Царукян выиграл 23 боя и проиграл три. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.
Фергюсону 42 года, он объявил о завершении карьеры в 2024 году после рекордной для UFC серии из восьми поражений подряд. В 2017 году он становился временным чемпионом организации. На его счету 26 побед и 11 поражений.
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ЕдиноборстваСпортСент-ЛуисТони ФергюсонАрман ЦарукянUFC
 
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