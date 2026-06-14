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Трамп поговорил с Путиным о союзничестве стран в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 14.06.2026
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19:09 14.06.2026
Трамп поговорил с Путиным о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

Трамп поговорил с Путиным о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп в беседе с Владимиром Путиным говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны.
  • С российской стороны в разговоре была озвучена мысль о том, что Владимиру Зеленскому стоит напомнить о трагедии холокоста.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны, отметив, что об этом нельзя забывать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. В ходе беседы с российской стороны была озвучена мысль, что Владимиру Зеленскому стоило бы передать, чтобы он помнил про трагедию холокоста, а не участвовал в перезахоронении нацистских преступников.
"Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать", - сказал Ушаков журналистам.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ушаков: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву
Вчера, 18:59
 
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