Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп в беседе с Владимиром Путиным говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны.
- С российской стороны в разговоре была озвучена мысль о том, что Владимиру Зеленскому стоит напомнить о трагедии холокоста.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны, отметив, что об этом нельзя забывать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. В ходе беседы с российской стороны была озвучена мысль, что Владимиру Зеленскому стоило бы передать, чтобы он помнил про трагедию холокоста, а не участвовал в перезахоронении нацистских преступников.
"Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать", - сказал Ушаков журналистам.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля.