Трамп поговорил с Путиным о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным говорил о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны, отметив, что об этом нельзя забывать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.