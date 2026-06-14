Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным признал, что удалось выйти на приемлемый результат в договоренностях с Ираном.
- Он сообщил, что путь к договоренностям был тернистым.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым, но удалось выйти на приемлемый результат, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат", - сказал Ушаков журналистам.