Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым, но удалось выйти на приемлемый результат, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.