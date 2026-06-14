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Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым - РИА Новости, 14.06.2026
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18:59 14.06.2026
Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым

Трамп в беседе с Путиным признал, что путь к договоренностям с ИРИ был тернистым

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным признал, что удалось выйти на приемлемый результат в договоренностях с Ираном.
  • Он сообщил, что путь к договоренностям был тернистым.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым, но удалось выйти на приемлемый результат, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
"Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США ранее сообщил, что в воскресенье может быть подписана сделка с Ираном. При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание меморандума об урегулировании конфликта с США не произойдет в воскресенье, но не исключил, что это событие состоится в ближайшие дни.
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В миреИранСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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